"Отримали те, чого хотіли": у ЗСУ оцінили наслідки вибухів в Москві (відео)

Кремлівські чиновники намагаються приховати правду, заявляючи про надійність ППО, але у різних містах РФ регулярно лунають вибухи.

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Війна вже давно стосується звичайних російських громадян, тому не дивно, що у Москві щось вибухає. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що влада РФ прагне закривати очі на "прильоти", але приховати інформацію все ж не вдається. На території країни завжди "щось таки прилітає".

"Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і гучно", – висловився Ігнат.

Речник також звернув увагу на те, що заявленого спокою у російській глибинці не спостерігається. Кремлівські чиновники намагаються приховати правду, яка чітко демонструє слабкість усієї вертикалі управління. Він також натякнув, що у тимчасово окупованому Криму також "не спрацювала ППО РФ".

"Вони отримали те, чого хотіли", – додав Юрій Ігнат.

Вибухи у Москві в ніч з 29 на 30 липня

У Москві та Підмосков'ї вночі 30 липня чули вибухи, російська влада говорить про атаку безпілотників і роботу протиповітряної оборони. Вибух відбувся на одному з поверхів у будівлі "IQ-кварталу" в діловому центрі, у Москві та Підмосков'ї обмежили польоти. Російська влада заявила про наліт безпілотників і роботу протиповітряної оборони.

У Міноборони РФ 30 липня також заявили, що Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Російські загарбники повідомили, що 9 дронів припинили роботу внаслідок діяльності засобів радіоелектронної боротьби, а ще 16 були збиті силами ППО.

Нагадаємо, 30 липня момент атаки БПЛА по вежі "IQ Квартал" у діловому центрі "Москва-Сіті" потрапив на відео. За даними пропагандистів, перший дрон прилетів у хмарочос "IQ квартал", а другий — у будівлю бізнес-центру "Око-2".