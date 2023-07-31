"Маневри, а не лобові атаки": Україна щодня відвойовує території під Бахмутом, – CNN

За словами речника Сергія Череватого, Сили оборони дотримуються тактики повільного, проте впевненого прогресу.

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Сили оборони поступово, але щоденно просувається в районі зруйнованого міста Бахмут. Про це повідомляє CNN.

Бахмут для президента РФ Володимира Путіна має невисоку стратегічну цінність, проте велику символічну цінність. Нині, як повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий, українські війська поступово просуваються вперед. Бійці відвойовують від кілька сотень метрів на день до кілометрів щотижня.

"Це тактика повільного, але впевненого прогресу. Ми усвідомлюємо, що маємо співставні сили і засоби, а іноді противник переважає нас за чисельністю. Ми використовуємо тактику охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак. І так ми поступово просуваємося вперед", — заявив Череватий.

ЗСУ постійно просуваються під Бахмутом Фото: deepstatemap.live

Також він повідомив про ситуацію поблизу – Лимано-Купʼянського та у Серебрянському лісі в Луганській області. Окупанти продовжують тримати величезні сили на цих двох напрямках, близько 100 тисяч військ. Тривають постійні бої, але попри важливість напрямку для РФ, ворог зазнає втрат.

Нагадаємо, 29 липня в ЗСУ заявили, що окупанти втратили на Бахмутському напрямку більше, ніж СРСР за весь час Афганської війни.

28 липня аналітики ISW заявили, що ЗСУ домоглися тактично значущих успіхів біля Бахмута.