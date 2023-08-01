Росії стає складніше вести війну: аналітики назвали головну ціль ударів по Москві

За словами аналітиків, удари БПЛА по Москві викликають напруженість серед військового командування РФ і викликають розбіжності щодо розпорядження ресурсами.

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Удари БПЛА по Москві ускладнюють для Кремля ведення війни проти України. Про це пише видання The New York Times із посиланням на західних аналітиків.

Повідомляється, вибухи в столиці Росії можуть змусити командування ЗС РФ ухвалювати важкі рішення про використання ресурсів, що посилить розбіжності серед російських чиновників.

Як розповів колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес, удари по території РФ допомагають контрнаступу ЗСУ.

"Єдина перевага, яка є у росіян, — це маса. Зосереджена піхота і масована артилерія", — сказав він.

Він зазначив, що для нейтралізації цієї переваги потрібно знищити або хоча б порушити роботу логістики та штабів. Так, коли в центрі Москви вибухає БПЛА, у військового командування РФ зростає невизначеність, як розпоряджатися ресурсами. Також вони гадають, де може бути завдано наступного удару.

Видання пише, що в Кремлі звинувачують західних союзників України в ударах по території РФ, однак жодних доказів не надають. З іншого боку, у Києві кажуть, що Захід закликає українців до стриманості.

Нагадаємо, що у Байдена відреклися від атак БПЛА по Москві. У Білому домі наголошують, що українське командування самостійно ухвалює рішення про те, які об'єкти мають стати ціллю для подальших ударів.

Також у Зеленського відреагували на атаки БПЛА по РФ. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, найближчим часом гучних подій на території РФ ставатиме дедалі більше і війна остаточно перейде на територію її "авторів".