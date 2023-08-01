Робить автомат дистанційно керованим: турецька Promec створила незвичний пристрій
Розробка дозволить встановити зброю на стенд й вести вогонь в 100 метрах до неї. Це значно безпечніше для бійців у небезпечних зонах.
На виставці озброєнь IDEF-2023 в Стамбулі турецька компанія Promec показала Promavzer, який робить будь-яке стрілецьке озброєння дистанційно керованим. Про це повідомляє Army Recognition.
Promavzer — це легкий та мобільний пристрій, розроблений для сил безпеки, які працюють в зоні підвищеного ризику. Система дозволяє перетворити гвинтівку на дистанційно керовану. Розгорнути систему для використання можна усього за 5-10 хвилин.
Зазначається, що виріб важить 10-15 кг в залежності від комплектації, що дозволить його переносити солдатам на спині. Крім того Promavzer дозволяє обʼєднувати воєдино різні типи озброєння, наприклад, дві гвинтівки калібром 5,56 та 7,62 мм. До того ж на зразковому варіанті гвинтівка М4 інтегрована разом з гранатометом, проте наразі невідомо, чи їх можна інтегрувати разом, чи це зроблено для демонстрації.
Керування гвинтівками після підʼєднання до пристрою буде відбуватись за допомогою джойстика дротовим чи бездротовим способом в радіусі 100 метрів. Promavzer оснащено камерами з лазерним далекоміром та тепловізором, щоб боєць міг діяти в будь-яких умовах. За необхідністю в нього можна встановити і інші камери.
Генеральний менеджер Promec Юсуф Елдоган заявив, що Promavzer знаходиться на стадії прототипу. До кінця року компанія хоче завершити експлуатаційні та екологічні випробування, щоб передати розробку у військо.
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