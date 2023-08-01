Врятували хробаки: боєць ЗСУ, якого вважали мертвим, через кілька днів прийшов до своїх (відео)

Чоловік отримав важке поранення під час ворожого обстрілу. Він пам'ятає, що його трясли і намагалися привести до тями, а коли опритомнів — в окопі вже нікого не було.

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Український захисник, якого вважали мертвим після поранення, вижив і після кількаденного блукання лісами прийшов до своїх. Зараз чоловік проходить курс лікування у Волинській області. Історію бійця розповідає 12 канал.

Уродженець Луганщини, український захисник Микола зараз лікується на Волині. Поранення чоловік отримав в районі міста Оріхів. Наприкінці весни його з побратимами відправили для підкріплення одного з українських підрозділів. За словами Миколи, вони не очікували побачити всього трьох бійців на позиції.

"Ми приїхали на позицію, там виявилося усього три людини з 24-ї бригади", — говорить Микола.

Російські окупанти атакували позиції ЗСУ, і Микола отримав поранення.

"Вони сипанули на нас підствольниками. З підствольника мене вдарило шматком землі по ключиці. Я присів, мені важко було дихати. До мене Док підскочив, сказав, зламана ключиця", — розповідає захисник.

Далі Микола мало що пам'ятає, пригадує, його трясли — намагалися привести до тями. Коли чоловік отямився, в окопі вже нікого не було. Побратими були впевнені, що Микола мертвий, і в метушні під обстрілами залишили його на позиції.

Дві з половниною доби чоловік повзав у лісі, аби розшукати когось, а над головою постійно кружляв ворожий дрон.

По тілу чоловіка повзали мухи. Через те, що рани були необроблені, у них завелися хробаки. Як виявилося, вони й допомогли Миколі вижити — зупинили кров і прочистили рани від омертвілої шкіри.

"Долоня в мене відмовляє, раз і повисла. Я подумав, що хробаки перегризли. Я затягував, але мухи все одно пролазили і лупили цих опаришів, мене це дратувало. Все чешеться, болить", — розповідає боєць.

Блукаючи лісом, він таки натрапив на окоп українських захисників. Його одразу відправили сантранспортом до Дружківки, потім в Дніпро, а далі в Луцьк. Позаду у військовослужбовця вже 5 операцій.

Микола розповідає, що зв'язку зі своєю родиною немає — його дружину та доньку обманом вивезли до Росії. Останній раз, коли він розмовляв із донькою, вона сказала, що переживає за нього, але не може з ним спілкуватися, бо для них це небезпечно. Чоловік вірить, що Україна переможе, а його рідні повернуться додому.

Нагадаємо, що ЗС РФ зробили спробу повернути Старомайорське 29 липня, але операція виявилася невдалою. Особовий склад ворога дійшов до південної частини села і був зупинений. Згодом загарбники рятувалися втечею.

Раніше повідомлялося, що артилерія десантно-штурмових військ ЗСУ знищила мінометний розрахунок російських загарбників, який завадив силам, що наступали.