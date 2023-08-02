Російська армія вже не друга у світі, а десь наприкінці десятки, — очільник Міноборони Литви (відео)

В Міноборони Литви шоковані низькою боєздатністю російської армії та відзначають високу клептократію серед генералітету.

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Російська армія вже не друга у світі, а десь наприкінці десятки найсильніших армій світу. Про це в інтерв'ю DW розповів очільник Міноборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, після повномасштабного російського вторгнення РФ в Україну на Заході були вражені низькою боєздатністю російської армії, зокрема, різних родів військ.

"Так, Росія має великі Збройні сили. Так, вони десь там можуть тисячами просуватися на сході України. Але якщо порівнювати їх із Збройними силами НАТО і їхніми можливостями — це вже не друга армія світу. Друга армія світу тепер вже Україна, українська армія. Росія вже десь там в кінці десятки, якщо дивитися глобально", — сказав міністр оборони Литви.

За його словами, російські генерали відзеркалюють російське суспільство, де процвітає корупція.

"Вони такі ж як і суспільство — клептократи. Корупція у Збройних силах і загалом у оборонній сфері нікуди не зникла. Стан з генералітетом ще гірше, ніж ми могли собі уявити. Це — корумповане суспільство, корумпована держава. корумповані ЗС. Викрали увесь стратегічний резерв. Танки, які стояли на складах десь у сибіру, пустишки", — говорить Арвідас Анушаускас.

Він зазначив, що для того, щоб Росії жилося добре, вона має позбутися від агресивної зовнішньої політики і агресивного політичного керівництва. Без цих змін, на його думку, Росії буде некомфіортно жити з європейськими країнами.

Нагадаємо, що секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов висловився про нібито напруженість у відносинах між Польщею та Україною. Він подякував народові Польщі за допомогу з першої хвилини російсько-української війни.

Раніше повідомлялося, що Литва затвердила трирічний план військової підтримки України. Із 2024 по 2026 рік включно Литва надасть озброєння, забезпечить ремонт військової техніки, а також проведе навчання особового складу українських сил.