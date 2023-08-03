Сума дивує: розкрито вартість Ту-22М3 з крилатою ракетою Х-22, якими РФ атакує Україну

Російське Міністерство оборони оцінило бомбардувальник із крилатою ракетою, що розбився у 2019 році, трохи менше ніж у 1,5 млн доларів.

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Міноборони РФ хотіло стягнути 97 млн рублів за втрачений у 2019 році Ту-22М3 з крилатою ракетою Х-22. Якщо перевести в доларовий еквівалент того часу, йдеться про 1,3 мільйона доларів за бомбардувальник і понад 180 тисяч доларів за ракету. Про це повідомляє Defence Express.

Вартість російського бомбардувальника разом із ракетою стала відома після судового слухання щодо колишнього командира 40 полку дальньої авіації Володимира Алексєєнка та колишнього керівника польотів цієї частини Володимира Степанова. У 2019 році експосадовці допустили посадку Ту-22М3 з підвішеною крилатою ракетою типу Х-22 у складних погодних умовах. У результаті бомбардувальник розбився і згорів, загинули троє членів екіпажу. Суд засудив Алексєєнка і Степанова до умовних термінів ув'язнення. А також призначив виплату в розмірі 4,5 мільйона рублів збитків. Повідомляють, що колишні чиновники подали апеляцію.

Під час проведення судової експертизи у цій справі співробітники фінансової служби Північного флоту ВМФ РФ спочатку оцінили вартість втраченого бомбардувальника з ракетою в нуль рублів, а пізніше змінили своє рішення і вказали цифру в 97 мільйонів рублів.

Як відомо, росіяни неодноразово атакували українські міста, використовуючи бомбардувальники-ракетоносці. Одним із таких є літак Ту-22М3.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Повітряно-космічні сили (ПКС) РФ планують модернізувати Ту-95 версії МСМ. Після поліпшення стратегічний бомбардувальник зможе нести вісім ракет Х-101 або Х-102 зі звичайною або ядерною боєголовкою. Раніше Ту-95МСМ підіймав загалом чотири крилаті ракети.

Також наприкінці червня повідомлялося, що російські конструктори компанії "Туполєв" завершують розробку перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації (ПАК-ДА) "Посланник". Перші зразки, ймовірно, надійдуть на озброєння російської армії до кінця 2025 року. "Посланник" має замінити стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-22М3.

Фокус писав 2 серпня, що, за інформацією ЗМІ, російське конструкторське бюро "Радуга", розташоване на північ від Москви в місті Дубни, випускає крилаті ракети для обстрілів України.