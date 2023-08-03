Вертольоти, які увійшли в повітряний простір Польщі, належать Лукашенку

Євродепутат Влодімеж Цімошевіч не відкидає, що вертольоти могли зайти в повітряний простір Польщі випадково, після вечірки у Лукашенка, що відбулася напередодні.

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Білоруські вертольоти, які 1 серпня нібито порушили повітряний простір Польщі, перебувають у розпорядженні охорони Олександра Лукашенка. Про це свідчить той факт, що білоруський політик перебував у цей час у селі Віскулі за 7 км від білорусько-польського кордону. Про це 3 серпня сказав колишній прем'єр Польщі, євродепутат Влодімеж Цімошевич в ефірі польської радіостанції RFM FM.

"Ці вертольоти були впізнані. Вони належать до охорони Лукашенка. У цей час Лукашенко прибув у свою резиденцію в Біловезькій пущі. Вона розташована у селі Віскулі, за 7 км від кордону. Ще ближче до кордону, за 2 км від нього, розташоване його улюблене озеро Лаккі і він буває там дуже часто", — заявив Цімошевіч.

Депутат припустив, що, можливо, ці вертольоти злетіли і перетнули кордон після вечірки напередодні, а можливо, вхід у повітряний простір Польщі був навмисним.

"Я не виключаю, що це була свідома акція. Але я і не виключаю, що це був необережний випадок", — зазначив колишній прем'єр.

Інформацію про те, що Лукашенко з 30 липня перебував у резиденції в селі Віскулі, а напередодні його охоронці почали патрулювання району, повідомив незалежний портал "Беларусь Гаюн". За словами журналістів, які стежать за переміщенням військ у Білорусі, повітряний простір Польщі було порушено випадково.

"Ми вважаємо, що пілоти вертольотів ВПС РБ цілком могли залетіти на територію Польщі, проте все вказує на те, що це було зроблено випадково", — зазначили спостерігачі.

Нагадаємо, вранці 1 серпня над польським прикордонним селом Біловеж пролетіли військові вертольоти з білоруськими знаками. У Міноборони Польщі у зв'язку з цим заявили, що відбулося порушення повітряного простору країни, після чого глава відомства Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні.