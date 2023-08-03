Вертолеты, которые вошли в воздушное пространство Польши, принадлежат Лукашенко

Евродепутат Влодимеж Цимошевич не исключает, что вертолеты могли зайти в воздушное пространство Польши случайно, после состоявшейся накануне вечеринки у Лукашенко.

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Белорусские вертолеты, которые 1 августа якобы нарушили воздушное пространство Польши, находятся в распоряжении охраны Александра Лукашенко. Об этом говорит тот факт, что белорусский политик находился в это время в деревне Вискули в 7 км от белорусско-польской границы. Об этом 3 августа сказал бывший премьер Польши, евродепутат Влодимеж Цимошевич в эфире польской радиостанции RFM FM.

"Эти вертолеты были опознаны. Они относятся к охране Лукашенко. В это время Лукашенко прибыл в свою резиденцию в Беловежской пуще. Он находится в деревне Вискули, в 7 км от границы. Еще ближе к границе, в 2 км от нее, находится его любимое озеро Лакки и он бывает там очень часто", — заявил Цимошевич.

Депутат предположил, что возможно эти вертолеты взлетели и пересекли границу после вечеринки накануне, а может быть вход в воздушное пространство Польши было преднамеренным.

"Я не исключаю, что это была сознательная акция. Но я и не исключаю, что это был неосторожный случай", — отметил бывший премьер.

Информацию о том, что Лукашенко с 30 июля находился в резиденции в деревне Вискули, а накануне его охранники начали патрулирование района, сообщил независимый портал "Беларусь Гаюн". По словам журналистов, следящих за перемещением войск в Беларуси, воздушное пространство Польши было нарушено случайно.

"Мы считаем, что пилоты вертолетов ВВС РБ вполне могли залететь на территорию Польши, однако все указывает на то, что это было сделано случайно", — отметили наблюдатели.

Напомним, утром 1 августа над польским пограничным селом Беловеж пролетели военные вертолеты с белорусскими знаками. В Минобороны Польши в этой связи заявили, что произошло нарушение воздушного пространства страны, после чего глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе.