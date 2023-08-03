"Терор Херсону триває": ЗС РФ вдарили по торговельному центру та медзакладу (відео)

Керівник обладміністрації Олександр Прокудін розповів, що російські війська увесь день обстрілюють місто. Водночас місцеві мешканці помітили, що з боку захопленого берегу здіймається дим.

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ЗС РФ обстріляли Херсон. Російські окупанти завдали удару по торговельному центру та медичному закладу. Про це 3 серпня повідомив у соцмережах голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія продовжує тероризувати Херсон. Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура. І от знову черговий обстріл. Поцілили у торговельний центр, а також — медзаклад", — проінформував посадовець.

Зі слів Прокудіна, попередньо внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

На лівобережжі Херсонщини здіймається дим

У тимчасово окупованій частині Херсонської області також неспокійно. У соцмережах повідомляють, що у російських загарбників сталася пожежа.

"На лівому березі щось палає", — передали у місцевому телеграм-каналі.

На оприлюднених фото видно, як у небо здіймається багато диму. Причини пожежі невідомі. Голова окупаційної влади Херсонської області не коментував ситуацію.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Нагадаємо, зранку 3 серпня ЗС РФ обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки поранення отримали троє пасажирів тролейбуса. За даними ОВА, одному з постраждалих 74 роки.

Проєкт "Схеми" проінформував, що російські війська нині атакують Україну крилатими ракетами, переданими Кремлю в обмін на погашення боргів за газ. Відповідна угода була укладена в Ялті у 1999 році.