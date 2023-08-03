"Террор Херсона продолжается": ВС РФ ударили по торговому центру и медучреждению (видео)

Руководитель обладминистрации Александр Прокудин рассказал, что российские войска весь день обстреливают город. В то же время местные жители заметили, что со стороны захваченного берега поднимается дым.

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ВС РФ обстреляли Херсон. Российские оккупанты нанесли удар по торговому центру и медицинскому учреждению. Об этом 3 августа сообщил в соцсетях председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российская армия продолжает терроризировать Херсон. Сегодня весь день оккупанты бьют по центру города. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура. И вот снова очередной обстрел. Попали в торговый центр, а также — медучреждение", — проинформировал чиновник.

По словам Прокудина, предварительно в результате вражеской атаки никто не пострадал.

На левобережье Херсонщины поднимается дым

Во временно оккупированной части Херсонской области также неспокойно. В соцсетях сообщают, что у российских захватчиков произошел пожар.

"На левом берегу что-то горит", — передали в местном телеграмм-канале.

На обнародованных фото видно, как в небо поднимается много дыма. Причины пожара неизвестны. Глава оккупационной власти Херсонской области не комментировал ситуацию.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Напомним, утром 3 августа ВС РФ обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки ранения получили трое пассажиров троллейбуса. По данным ОВА, одному из пострадавших 74 года.

Проект "Схемы" проинформировал, что российские войска сейчас атакуют Украину крылатыми ракетами, переданными Кремлю в обмен на погашение долгов за газ. Соответствующее соглашение было заключено в Ялте в 1999 году.