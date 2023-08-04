"Допомагає рельєф": на Горлівському напрямку ЗСУ розгромили позицію ЗС РФ FPV-дронами (відео)

Бійці 24-ї ОМБР знищили живу силу ворога, який закріпився на висотах. За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, російські солдати не змогли сховатися від українських пілотів.

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Українські військові успішно застосовують ударні дрони для знищення російських позицій на Горлівському напрямку. Про це 4 серпня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський і опублікував відповідне відео.

"Характерний рельєф і контроль над панівними висотами значно впливають на ситуацію на полі бою", — сказав Сирський. "Не дати ворогу отримати перевагу на цій ділянці — завдання воїнів Королівської бригади, які впевнено його виконують".

Як зазначив генерал, військові зі стрілецького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, імені короля Данила, використовують передові FPV-дрони для точних ударів по супротивнику, хоч би як добре він ховався.

"На цих кадрах ми бачимо результат такої роботи. Розплата знайде кожного!" — резюмував Сирський.

На кадрах, наданих українським військовим, видно, як ударні дрони знищують російських окупантів, проте з етичних міркувань Фокус вирізав ту частину відео, де показано смерть російських солдатів.

Нагадаємо, станом на липень 2023 року, за даними аналітиків DeepState, співвідношення кількості зафіксованих застосувань FPV-дронів становить 58,25% у ЗСУ проти 41,75% у ЗС РФ.

26 липня повідомлялося, що аеророзвідник 108-ї окремої бригади територіальної оборони вразив ворожий комплекс спостереження "Муром-М" за допомогою FPV-дрона.