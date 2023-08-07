У РФ планують створити перші 10 важких БПЛА "Партизан" на базі нелегальної копії Ан-2

Хоч у РФ і позиціюють літак як виключно транспортний, оглядачі вважають, що його можуть переробити в дрон-камікадзе з дальністю 1000 км та корисним навантаженням в тонну.

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У 2024 році Росія планує запустити в серію виробництво важких безпілотників "Партизан", побудовані на базі нелегальної копії українського літака Ан-2. Про це повідомляє голова індустріальної ради Центру "Національної технологічної ініціативи" Антон Рязанцев.

Окупанти продовжують дослідно-конструкторські роботи над важким безпілотником "Партизан". У 2024 році планується створити перші 10 серійних виробів. стверджує Рязанцев.

Проте у виданні Defense Express звертають увагу, що у РФ вже не вперше заявляють про наміри почати серійне виробництво. Перші безпілотні літаки "Партизан" мали піти в серію ще у 2022 році. Проте згодом дату перенесли на 2023 рік, бо через початок повномасштабного вторгнення в Україну, РФ втратила доступ до імпортних вузлів та агрегатів.

Офіційна "Партизан" є "транспортним безпілотним літальним апаратом надкороткого злету та посадки з гібридною силовою установкою". Його розробка ведеться з 2019 року. Публічно машину представили у 2021 році у вигляді літака ТВС-2МС, який є вкраденою копією українського Ан-2.

Заявляється, що літак матиме максимальний радіус дії до 1000 км зі швидкістю понад 300 км на годину. Корисне навантаження складатиме до 1000 кг. У видані не виключають, що попри позиціювання літака як транспортного для перевезення вантажів у важкодоступні місця, розробку цілком переробити у бомбовоз-камікадзе.

Нагадаємо, 27 липня 2022 року у РФ заявили про наміри створити "розумні" Ан-2, щоб літак був з автоматичним керуванням.