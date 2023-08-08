Знущання з полоненого ЗСУ: окупанти допитували бійця сокирою і зброєю (фото)

Відеоролик оприлюднив у мережі провоєнний блогер Владислав Поздняков. На кадрах загарбники, ймовірно, допитують українського полоненого — вони приставляли до шиї сокиру та зброю, погрожуючи розправою.

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Російські телеграм-канали розповсюджують відео з вибиванням показів сокирою та зброєю у, ймовірно, українського військовополоненого. Відео психологічного знущання з українського солдата опублікував російський Z-блогер Владислав Поздняков у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на відзнятих кадрах військовий Збройних Сил України, який нібито у складі диверсійно-розвідувальної групи намагався атакувати російські позиції.

На кадрах російські окупанти допитують зв'язаного полоненого. Вони приставляли до шиї українського захисника сокиру і стукали, також погрожували пістолетом, приставляючи до скроні.

Подальша доля військовополоненого невідома. Підтверджень достовірності відео немає.

Якщо воно достовірне, то дії окупантів кваліфікуються як військовий злочин, згідно з Женевською конвенцією.

Командування ЗСУ та офіційні представники української влади поки що не коментували оприлюднений відеоролик з катуванням полоненого.

Підписники каналу підтримали дії російських загарбників щодо допиту українських захисників.

Нагадаємо, що відео зі стратою російськими окупантами українського захисника, якому живцем відрізали голову, шокувало громадськість. В міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm заявили, що голови окупанти відрізали не лише чоловікам, а й жінкам.

Раніше повідомлялося, що 6 березня в мережі з'явилося відео як окупанти розстріляли бійця ЗСУ за фразу "Слава Україні". Страченим виявився боєць 119 окремої бригади ТрО Олександр Мацієвський.