На Кримському мосту перекрили рух через морського дрона, — соцмережі

За даними Telegram-каналу Baza, екіпаж цивільного судна помітив в акваторії Чорного моря непізнаний об'єкт, який був схожий на надводний БПЛА. Російські спецслужби нічого не виявили.

Related video

Через інформацію про наявність невідомого надводного безпілотного об'єкта, рух незаконною конструкцією російських окупантів Кримським мостом було призупинено на більш ніж годину. Про це 8 серпня повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Згідно з інформацією з джерела каналу, 7 серпня о 22:15 було ухвалено рішення про тимчасове закриття руху по мосту. Цивільне судно повідомило про спостереження непізнаного об'єкта, що нагадує надводний безпілотник або безекіпажне судно, в акваторії Чорного моря.

Для перевірки цієї інформації російські спецслужби тимчасово перекрили рух Кримським мостом. Проведена перевірка не підтвердила наявність загрози, і о 23:31 рух мостом було відновлено.

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня в Чорному морі, неподалік від Керченської протоки, морський дрон пошкодив російський танкер Sig.

Днем раніше, 4 серпня, ЗМІ повідомляли про пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк" унаслідок атаки двома морськими дронами. За даними журналістів, спецоперацію провели СБУ і ЗСУ.

Важливо