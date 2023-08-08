На Крымском мосту перекрыли движение из-за морского дрона, — соцсети

По данным Telegram-канала Baza, экипаж гражданского судна заметил в акватории Черного моря неопознанный объект, который был похож на надводный БПЛА. Российские спецслужбы ничего не обнаружили.

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Из-за информации о наличии неизвестного надводного беспилотного объекта, движение по незаконной конструкции российских оккупантов Крымскому мосту было приостановлено на более чем час. Об этом 8 августа сообщает российский Telegram-канал Baza.

Согласно информации из источника канала, 7 августа в 22:15 было принято решение о временном закрытии движения по мосту. Гражданское судно сообщило о наблюдении неопознанного объекта, напоминающего надводный беспилотник или безэкипажное судно, в акватории Черного моря.

Для проверки этой информации российские спецслужбы временно перекрыли движение по Крымскому мосту. Проведенная проверка не подтвердила наличие угрозы, и в 23:31 движение по мосту было восстановлено.

Напомним, в ночь на 5 августа в Черном море, неподалеку от Керченского пролива, морской дрон повредил российский танкер Sig.

Днем ранее, 4 августа, СМИ сообщались о повреждении российского десантного корабля "Оленегорский горняк" в результате атаки двумя морскими дронами. По данным журналистов, спецоперацию провели СБУ и ВСУ.

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