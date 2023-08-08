Військовослужбовці з Києва отримають фінансову допомогу, — мер (відео)

З міського бюджету виділили 555 мільйонів гривень для захисників та їхніх сімей, 312 мільйонів гривень соцдопомоги були виплачені в період з січня по серпень 2023 року.

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У Києві військовослужбовці та їхні сім'ї отримають грошову допомогу. Зокрема, цього року виділили понад 555 мільйонів гривень на фінансові виплати бійцям. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

"У 2023 році ми виділили понад 555 мільйонів гривень на фінансові виплати захисникам, підтримку сімей захисників, в тому числі на освіту їхніх дітей", — сказав Віталій Кличко.

Своєю чергою з 1 січня по серпень 2023 року військовослужбовцям з Києва та їхнім сім'ям було виплачено 312 мільйонів гривень соціальної допомоги.

Кличко зазначив, що на минулій сесії Київради було виділено п'ять мільярдів гривень з бюджету столиці на потреби підрозділів ЗСУ. З його слів, напряму з місцевих бюджетів не можна перераховувати кошти для ЗСУ, натомість можна виділяти кошти лише на фінансування потреб тих військових підрозділів, які зареєстровані в територіальній громаді або тих, які віднесені до Сил оборони міста. Проте Київ знаходить можливості та закуповує автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки, продукти харчування, засоби гігієни, шоломи, захисні бронеплити.

Мер столиці наголосив, що крім бюджетних грошей, для забезпечення потреб військових залучають допомогу іноземних партнерів. Зокрема, місто передало 49 спецавто для ДСНС, 47 з яких працюють в Києві, 2 — у Харкові. Тоді як Прикордонній службі спрямували 95 авто, з яких 85 — мікроавтобуси, та дві тисячі бронежилетів. Полку "Азов" передали п'ять вантажних авто підвищеної прохідності, а командуванню Сухопутних військ столиця передала сім тисяч бронежилетів 4-5 класу захисту та п'ять тисяч касок у перші місяці повномасштабного вторгнення.

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Нагадаємо, у липні Фокус писав, що до Дня Незалежності України ветерани війни, особи, що постраждали від нацистських переслідувань, та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначились, боронячи державу, отримають одноразову грошову допомогу. Розмір виплат становитиме від 450 до 3100 гривень.

У червні Міноборони пояснило, як отримати одноразову грошову допомогу в разі підписання контракту із ЗСУ.