Західні партнери повільно постачали озброєння ЗСУ для початку контрнаступу, – звіт RUSI

Захід розумів, що Україні потрібно було розпочати контрнаступ до кінця 2022 року, але через механізми країн-НАТО, рішення на постачання зброї прийняли лише у січні 2023 року. Через це ціна контрнаступу значно зросла.

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Королівський обʼєднаний інститут опублікував новий звіт щодо ходу повномасштабної війни РФ проти України. Він показав, що західні лідери рухалися занадто повільно у питанні постачання озброєнь Україні, щоб почати контрнаступ. Про це йдеться в новому звіті.

Хоча підтримка Заходу досягла певних успіхів, повільні темпи у прийнятті рішень ускладнили використання слабих місць РФ. За 18 місяців повномасштабної війни РФ втратила близько половини бойові потужності. Але бойові дії також виявили значні недоліки в урядовому механізмі в країнах-НАТО. Тому життєво важливо, щоб вони були виправлені, щоб Альянс був готовим до майбутніх загроз.

"Найбільш кричущим недоліком є ​​нездатність партнерів України оцінити час між рішеннями та їхніми бажаними наслідками. Цей недолік демонструється великою ціною в нинішньому наступі України. Те, що Україні потрібно буде перейти в наступ до кінця 2022 року, вже було визнано в оцінках ще у квітні того ж року", — зазначають у виданні.

Попри відомі потреби України, рішення про постачання і навчання приймались повільно, їхня імплементація триває і досі. Якби Захід швидше приймав рішення й виконував їх, то Україні було б легше повертати окуповані території зараз.

Окрім цього у 2024 році буде ще одна проблема, повʼязана із боєприпасами. Ще в червні 2022 року було зрозуміло, що запаси НАТО виснажуються. ЄС та США намагаються збільшити виробництво, але це займе роки. Тепер часу на те, щоб постачати потрібну кількість боєприпасів є ще менше.

Разом з тим Захід все ж виділяє десятки мільярдів доларів на допомогу Україні. Лідером у допомозі є Сполучені Штати й від виборів президента у наступному році стане зрозуміло, чи залишиться допомога на нинішньому рівні.

Нагадаємо, 9 серпня ЗМІ писали, що касетні боєприпаси дали імпульс ЗСУ у відвойовувані захоплених територій.

8 серпня командування ЗСУ заявило, що Сили оборони зайшли на першу лінію оборони ворога.