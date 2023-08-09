Частина практики РФ: Держдеп США відреагував на ракетні удари по Покровську (фото)

Обстріл міста на Донеччині, на думку союзників, не пов’язаний з "мирним самітом" у Саудівській Аравії, адже Росія давно обстрілює цивільну інфраструктуру України.

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Ракетний обстріл Покровська ракетами "Іскандер" свідчить про те, що Росія не налаштована на участь у мирних переговорах щодо врегулювання конфлікту. Про це розповів речник Держдепу США Меттью Міллер під час брифінгу.

Зазначається, що Державний департамент Сполучених Штатів не залишив без уваги ракетний удар Росії по місту Покровськ в Донецькій області, що призвів до трагічної загибелі щонайменше дев'яти осіб.

Міллер також додав, що ракетний обстріл міста — частина довготривалої практики Росії обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні.

У речника Держдепу спитали, чи пов'язаний обстріл Покровська із "мирним самітом" у Джидді, на що він відповів, що росіяни здійснювали подібні терористичні акти й раніше, тому не можливо стверджувати, що ці події якось пов’язані.

"Росія вже давно обстрілює цивільну інфраструктуру України. Вони роблять це послідовно з початку війни. Тому я б не зв'язував цю подію з переговорами щодо забезпечення справедливого і тривалого миру", — наголоси він.

Представник Держдепартаменту також відзначив, що ракетний удар по Покровську — це відображення відмови Росії брати участь у справжніх мирних переговорах.

Відомо, що 8 серпня, у місті Покровськ Донецької області завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару Збройних сил Російської Федерації. Унаслідок ракетних ударів загинули дев'ять осіб, ще 82 дістали поранення, зокрема двоє дітей. Вдруге окупанти здійснили пуск "Іскандера" в момент, коли в Покровську стартувала рятувальна операція.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Покровську 7 серпня загинув Андрій Омельченко, який обіймав посаду заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Донецькій області. Крім того, було поранено співробітника поліції Володимира, який став одним із героїв документального фільму "20 днів у Маріуполі". Він приїхав на місце удару російської ракети, щоб надати допомогу людям, однак потрапив під повторний обстріл.