Участь Китаю в саміті в Саудівській Аравії є "поганою новиною" для Путіна, — ЗМІ

За словами журналістів, Пекін прагне підвищити власний статус у рамках наявного міжнародного порядку. Для цього потрібно уникати гніву європейських союзників України.

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Дружба Росії та Китаю, схоже, дійшла до своєї межі. Так, Пекін стає дедалі нетерплячішим через упертість Москви. Про це пише видання Insider.

Як розповів доцент Стенфордської школи державної політики Університету Дьюка та історик Радянського Союзу і США Саймон Майлз, присутність делегації КНР на нещодавньому саміті в Саудівській Аравії — це поганий знак для глави Кремля Володимира Путіна.

"Присутність китайців у Саудівській Аравії, безумовно, погана новина для Путіна, який ще більше ізолював Росію від її списку друзів, що скорочується", — сказав він.

За словами журналістів, навіть незважаючи на це, Китай і Росію все одно можна назвати радше союзниками, ніж ворогами.

Майлз зазначив, що навіть якщо Китай втрачає терпіння, Росії не потрібно турбуватися про те, що найближчим часом він від неї відвернеться. Так, Сі прагне зменшити присутність Сполучених Штатів на світовій арені. Це мета, яку з ентузіазмом поділяє Путін.

З іншого боку, як сказали експерти, Пекін прагне підвищити власний статус у рамках існуючого міжнародного порядку. Для цього потрібно уникати гніву європейських союзників України, багато з яких є ключовими торговельними партнерами Китаю.

"Тому Сі хоче, щоб його вважали відповідальною зацікавленою особою — навіть коли він брязкає шаблею в бік Тайваню", — сказав Майлз.

Нагадаємо, що 9 серпня ЗМІ писали, що в Кремлі злякалися дипломатичної ізоляції після зустрічі в Саудівській Аравії. За словами журналістів, у Москві думають, що буде корисно зібрати свій саміт, на якому обговорюватимуть мирні переговори з Україною.

Нагадаємо, що 8 серпня в МЗС РФ назвали саміт у Саудівській Аравії безглуздим. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, РФ продовжує публічно показувати, що не збирається когось слухати і домовлятися, але Україна з цим миритися не збирається.