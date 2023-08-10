Виявили після прильоту: вертоліт Польщі загубив детонатор від ракети біля кордону з Білоруссю

Військо Польське повідомило, що пошук пристрою поки не дав жодних результатів. Детонатор має вбудований захист і не становить загрози для навколишнього середовища.

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На кордоні з Білоруссю польські військові патрулюють територію на бойових вертольотах. Один із них втратив детонатор ракети. Про це повідомила пресслужба Війська Польського.

Повідомляється, що польська армія і прикордонна служба проводять інтенсивні дії із застосуванням спеціалізованої техніки для забезпечення безпеки.

У пресслужбі попередили поляків, що у вівторок, 8 серпня, після патрулювання в одного з вертольотів було виявлено відсутність детонатора в ракеті.

"У зв'язку з тим, що пошук пристрою поки що не дав жодних результатів, повідомляємо, що детонатор має вбудований захист і не становить загрози для навколишнього середовища. Однак, якщо ви натрапите на нього, будь ласка, відмітьте місце його знаходження і повідомте про це в найближчу військову частину або в поліцію", — сказано в повідомленні.

У Війську Польському також зазначили, що пошук пристрою триває. Ба більше, під час бойових дій такі ситуації іноді трапляються.

Нагадаємо, що польські ЗМІ 8 серпня повідомляли, що Польща відправить додаткові війська на кордон із Білоруссю. За словами журналістів, до Міноборони Польщі відправлять ще 1000 солдатів для патрулювання кордону з Білоруссю в рамках операції "Безпечне Підляшшя".

Також повідомлялося, що вранці 1 серпня жителі прикордонного польського села Біловез помітили в небі військові вертольоти з білоруськими позначками. За словами очевидців, техніка пролітала над житловими будинками на висоті приблизно 200-300 метрів. Повідомлялося, що вертольоти залетіли на три кілометри вглиб Польщі.