Підрив Каховської ГЕС: ЗМІ з'ясували, яку допомогу отримали херсонці (відео)

Українці, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, можуть отримати допомогу від України, волонтерів та міжнародних організацій. Проте її виплачують не всім, розповіли журналісти.

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У червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, у результаті чого багато українців залишилися без домівок. Журналісти "Суспільного" розповіли, яку допомогу вже отримали жителі Херсона.

Через підрив греблі Каховської ГЕС вода в будинку херсонця Григорія Колесника дійшла до другого поверху. Крім цього, він поки не знає, чи працюватиме газовий котел, колонка та плита. Чоловік зазначив, що допомогу отримав.

"Від данської організації ми отримали кошти. Отримав п'ять тисяч також. Все отримав", — сказав Григорій Колесник.

Тоді як Любов Пилипівна, чий будинок було повністю затоплено, не отримувала кошти ні з міського бюджету, ні від міжнародної організації. Вона пояснює це тим, що вона не має сил ходити та оформлювати все.

Також вода знищила все майно 78-рінчого Володимира Івановича. У міськвиконкомі йому обіцяли дати бригаду, аби та допомогла та винесла всі речі з будинку, проте ніхто нікого не дав.

"Приходили, ходять кажуть: за гроші. Кажу: нема, синок, у мене пенсія, ні", — розповів чоловік.

Пенсіонер гроші не отримував, проте йому допомогли благодійники, які привезли питну воду, продуктові набори, матраци та розкладачки. З його слів, йому роздають те, що він побачив, адже він нікуди не ходить та ніде не записується.

Також данський уряд допоміг грошима ще одній жінці з Херсона. На ці кошти вона з чоловіком закупила будівельні матеріали, зокрема цемент, пісок, частково шпалери та фарбу.

"Ще багато що треба. Будемо ремонтувати, ми нікуди не дінемось", — поділилася мешканка Херсона.

За даними Херсонської МВА, 250 жителів одного з районів міста отримали грошову допомогу в розмірі 18 500 гривень від Данської ради у справах біженців. Всього передбачені виплати для шести сотень херсонських родин.

Нагадаємо, вранці 6 червня росіяни підірвали дамбу на Каховській ГЕС. Вибух зруйнував конструкцію і потужні потоки води затопили величезну територію нижче по руслу Дніпра, спровокувавши екологічну катастрофу. Багато людей опинилися в пастці й були змушені забиратися на дахи будинків. Тоді голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що відновлення Каховської ГЕС коштуватиме від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів.

19 червня Фокус писав про те, як мешканцям Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС, отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 5000 грн від українського уряду та 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН.

7 серпня Уряд затвердив Порядок надання одноразової грошової допомоги населенню за втрачений врожай внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Допомогу зможуть отримати мешканці Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Розмір допомоги становить 3 318 гривень за одну сотку земельної ділянки.