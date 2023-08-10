Подрыв Каховской ГЭС: СМИ выяснили, какую помощь получили херсонцы (видео)

Украинцы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, могут получить помощь от Украины, волонтеров и международных организаций. Однако ее выплачивают не всем, рассказали журналисты.

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В июне российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, в результате чего многие украинцы остались без домов. Журналисты "Суспільного" рассказали, какую помощь уже получили жители Херсона.

Из-за подрыва плотины Каховской ГЭС вода в доме херсонца Григория Колесника дошла до второго этажа. Кроме этого, он пока не знает, будет ли работать газовый котел, колонка и плита. Мужчина отметил, что помощь получил.

"От датской организации мы получили средства. Получил пять тысяч также. Все получил", — сказал Григорий Колесник.

Тогда как Любовь Филипповна, чей дом был полностью затоплен, не получала средства ни из городского бюджета, ни от международной организации. Она объясняет это тем, что она не имеет сил ходить и оформлять все.

Также вода уничтожила все имущество 78-летнего Владимира Ивановича. В горисполкоме ему обещали дать бригаду, чтобы та помогла и вынесла все вещи из дома, однако никто никого не дал.

"Приходили, ходят говорят: за деньги. Говорю: нет, сынок, у меня пенсия, нет", — рассказал мужчина.

Пенсионер деньги не получал, однако ему помогли благотворители, которые привезли питьевую воду, продуктовые наборы, матрасы и раскладушки. По его словам, ему раздают то, что он увидел, ведь он никуда не ходит и нигде не записывается.

Также датское правительство помогло деньгами еще одной женщине из Херсона. На эти средства она с мужем закупила строительные материалы, в частности цемент, песок, частично обои и краску.

"Еще много чего надо. Будем ремонтировать, мы никуда не денемся", — поделилась жительница Херсона.

По данным Херсонской МВА, 250 жителей одного из районов города получили денежную помощь в размере 18 500 гривен от Датского совета по делам беженцев. Всего предусмотрены выплаты для шести сотен херсонских семей.

Напомним, утром 6 июня россияне взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Взрыв разрушил конструкцию и мощные потоки воды затопили огромную территорию ниже по руслу Днепра, спровоцировав экологическую катастрофу. Многие люди оказались в ловушке и были вынуждены забираться на крыши домов. Тогда глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что восстановление Каховской ГЭС будет стоить от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов.

19 июня Фокус писал о том, как жителям Херсонской и Николаевской областей, пострадавшим от подтопления в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС, получить одноразовую денежную помощь в размере 5000 грн от украинского правительства и 6600 грн от Международной организации по миграции ООН.

7 августа Правительство утвердило Порядок предоставления единовременной денежной помощи населению за потерянный урожай в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Помощь смогут получить жители Николаевской и Херсонской областей, которые имеют в собственности земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства. Размер помощи составляет 3 318 гривен за одну сотку земельного участка.