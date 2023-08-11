Велика мішень для маленьких українських дронів: чому РФ не може захиститися від БПЛА (відео)

Росія не може повноцінно захистити свою територію, оскільки більшість її систем ППО на українському фронті.

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Останнім часом у Росії все частіше лунають вибухи і трапляються пожежі, а безпілотники долітають до цілей навіть у Москві. Все через те, що владі Росії байдуже на безпеку громадян, і навіть столиця незахищена системами ППО. Про це в ефірі 24 Каналу сказав політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

"Атаки українських безпілотників як у повітрі, так і у морі свідчать, що їхнє виробництво зростає по експоненті, а у наших військових та у розпорядженні українських спецслужб з'являється все більше таких засобів ураження", – сказав він.

Він додав, що зараз Росія — велика мішень для маленьких, але таких ефективних українських дронів.

"РФ не може убезпечити власну територію, бо її системи ППО – на фронті. Держава-терористка забуває про безпеку своїх громадян, і навіть її столиця сьогодні жодним чином не захищена", – наголосив Ігор Чаленко.

Нагадаємо, що атаки українських БпЛА на Москву можуть змусити Кремль відвести частину засобів ППО з лінії фронту для більш щільного прикриття міста.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанії почали скасовувати рейси після атак БпЛА на Москву. Turkmenistan Airlines припинила всі польоти через повітряний простір Москви, пояснивши своє рішення небезпекою.