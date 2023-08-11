Большая мишень для маленьких украинских дронов: почему РФ не может защититься от БПЛА (видео)

Россия не может полноценно защитить свою территорию, поскольку большинство ее систем ПВО на украинском фронте.

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В последнее время в России все чаще раздаются взрывы и случаются пожары, а беспилотники долетают до целей даже в Москве. Все потому, что властям России безразлично на безопасность граждан, и даже столица незащищена системами ПВО. Об этом в эфире 24 Канала сказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Атаки украинских беспилотников как в воздухе, так и в море свидетельствуют, что их производство растет по экспоненте, а у наших военных и в распоряжении украинских спецслужб появляется все больше таких средств поражения", — сказал он.

Он добавил, что сейчас Россия — большая мишень для маленьких, но таких эффективных украинских дронов.

"РФ не может обезопасить собственную территорию, потому что ее системы ПВО — на фронте. Государство-террористка забывает о безопасности своих граждан, и даже ее столица сегодня никак не защищена", — подчеркнул Игорь Чаленко.

Напомним, что атаки украинских БпЛА на Москву могут заставить Кремль отвести часть средств ПВО с линии фронта для более плотного прикрытия города.

Ранее сообщалось, что авиакомпании начали отменять рейсы после атак БпЛА на Москву. Turkmenistan Airlines прекратила все полеты через воздушное пространство Москвы, объяснив свое решение опасностью.