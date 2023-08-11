Спізнився на 11 днів: у Львівській області суд покарав мобілізованого, що затримався у відпустці

Старший солдат та колишній прикордонник не повернувся вчасно у військову частину, хоча не хотів ухилятися від служби. Під час судового засідання він визнав провину та розкаявся.

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Сокальський районний суд Львівської області покарав військовослужбовця з міста Вилкове в Одеській області. Про це відомо з рішення від 8 серпня, оприлюдненого у Держреєстрі судових рішень.

У документі йдеться, що засуджений — колишній інспектор прикордонної служби, а саме оператор першої секції протитанкових ракетних комплексів. Він був мобілізованим та має звання старшого солдата.

Суд зазначив, що військовий зобов’язаний "бути дисциплінованим, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків". Натомість солдат отримав відпустку на 10 діб з додатковими 4 днями на дорогу. Він мав повернутись до виконання своїх обов’язків 4 березня, але затримався на 11 днів.

У суді постановили, що чоловік усвідомлював протиправність своїх дій та не збирався ухилятися від служби, але не отримав дозволу від начальника та був відсутній без поважних причин.

"Службовий час проводив на власний розсуд", — підкреслили у рішенні.

Вже 15 березня мобілізований самостійно повернувся у військову частину, але від кримінальної відповідальності його це не врятувало.

"Під час незаконного перебування за межами місця служби старший солдат до органів місцевої влади та військового управління з питань подальшого проходження військової служби не звертався, хоча об`єктивно мав можливість це вчинити", — зазначив районний суд.

У документі йдеться, що засуджений під час засідання визнав провину та попросив суворо не карати.

"Оцінивши всі докази по справі в їх сукупності, суд приходить до висновку, що неповнолітній обвинувачений винний у вчиненні кримінального правопорушення", — вирішив суд.

Попри визнану обставину щирого каяття солдата засудили до 5 років ув’язнення. У рішенні зазначено, що це — "необхідна та достатня" міра покарання.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що чоловіка у Тернопільській області покарали за відмову від мобілізації. Він не пройшов медогляд та пояснив своє рішення необхідністю доглядати за городом.

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