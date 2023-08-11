Опоздал на 11 дней: во Львовской области суд наказал мобилизованного, задержавшегося в отпуске

Старший солдат и бывший пограничник не вернулся вовремя в воинскую часть, хотя не хотел уклоняться от службы. Во время судебного заседания он признал вину и раскаялся.

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Сокальский районный суд Львовской области наказал военнослужащего из города Вилково в Одесской области. Об этом известно из решения от 8 августа, обнародованного в Госреестре судебных решений.

В документе говорится, что осужденный — бывший инспектор пограничной службы, а именно оператор первой секции противотанковых ракетных комплексов. Он был мобилизованным и имеет звание старшего солдата.

Суд отметил, что военный обязан "быть дисциплинированным, вести себя с достоинством и честью, не допускать самому и сдерживать других от недостойных поступков". Вместо этого солдат получил отпуск на 10 суток с дополнительными 4 днями на дорогу. Он должен был вернуться к выполнению своих обязанностей 4 марта, но задержался на 11 дней.

В суде постановили, что мужчина осознавал противоправность своих действий и не собирался уклоняться от службы, но не получил разрешения от начальника и отсутствовал без уважительных причин.

"Служебное время проводил по своему усмотрению", — подчеркнули в решении.

Уже 15 марта мобилизованный самостоятельно вернулся в воинскую часть, но от уголовной ответственности его это не спасло.

"Во время незаконного пребывания за пределами места службы старший солдат в органы местной власти и военного управления по вопросам дальнейшего прохождения военной службы не обращался, хотя объективно имел возможность это сделать", — отметил районный суд.

В документе говорится, что осужденный во время заседания признал вину и попросил строго не наказывать.

"Оценив все доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу, что несовершеннолетний обвиняемый виновен в совершении уголовного преступления", — решил суд.

Несмотря на признанное обстоятельство искреннего раскаяния солдата приговорили к 5 годам заключения. В решении указано, что это — "необходимая и достаточная" мера наказания.

Напомним, 10 августа стало известно, что мужчину в Тернопольской области наказали за отказ от мобилизации. Он не прошел медосмотр и объяснил свое решение необходимостью ухаживать за огородом.

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