"Рухаємося вперед": командування розповіло про успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку

За словами заступника командувача ОСУВ "Таврія" Сергія Кузьміна, російські війська відчувають, що втрачають свою силу і міць. Сили оборони України не дають загарбникам жодних шансів.

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Збройні сили України просуваються на Запорізькому напрямку. Про це заявив заступник командувача ОСУВ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в ефірі телемарафону.

Він заявив, що на півдні України триває наступальна операція Збройних сил України. Українські бійці поступово звільняють населені пункти, знищуючи російських окупантів.

"Крок за кроком рухаємося ми вперед. На сьогодні є певні успіхи, але про них говорити ще трохи зарано, тому що йде наступальна операція", — заявив Кузьмін.

Він сказав, що російські війська відчувають, що втрачають свою силу і міць. Сили оборони України не дають загарбникам жодних шансів.

"Відчувається, що ми рухаємося вперед і перемагаємо на полі бою, а також не даємо йому жодних шансів", — зазначив Кузьмін.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав, як ЗСУ знищили російський танк Т-80 РФ під Бахмутом. Російську бронемашину вартістю близько 2 млн дол. вдалося знищити дроном із вибухівкою, який коштує близько тисячі доларів.

Також повідомлялося, що в прес-службі ССО України заявили, що дрони знищили відразу дві спецмашини "Торнадо". Дочекавшись ночі, українські військові здійснили наліт на техніку ЗС РФ. Крім "Торнадо", дрони вивели з ладу міномет і МТ-ЛБ.