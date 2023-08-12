Переворот у Нігері: країни ЕКОВАС відклали нараду щодо військової операції, — ЗМІ

Лідери країн Західної Африки раніше заявили, що мають намір провести зустріч, щоб обговорити "найкращі варіанти" розгортання сил у Нігері для повалення заколотників.

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Держави Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) відклали нараду щодо проведення військової операції для врегулювання ситуації в Нігері. Про це пише The Guardian 12 серпня.

Повідомляють, що на зустрічі лідери ЕКОВАС мали обговорити "найкращі варіанти" розгортання "резервних" сил у Нігері для повалення заколотників і повернення влади президенту Нігеру Мохамеду Базуму.

Відповідна нарада мала відбутися в суботу в столиці Гани Аккрі, однак захід було перенесено через "технічні причини".

Як зазначають журналісти, країни Західної Африки ще не надали подробиць про згадані сили або графік дій. Західноафриканські лідери наголосили, що вони все ще хочуть мирного вирішення.

Ситуація в Нігері: що відомо

Нагадаємо, 10 серпня лідери держав ЕКОВАС припустили можливість військової інтервенції в Нігер для повалення осіб, які отримали владу внаслідок перевороту. За словами президента Кот-д'Івуару Алассана Уаттари, спільнота підтримує якнайшвидше військове втручання.

"У начальників штабів будуть інші конференції, щоб завершити справу, але в них є згода Конференції глав держав на початок операції якомога швидше", — сказав Уаттара.

ЕКОВАС має намір розгорнути резервні сили проти лідерів перевороту в Нігері

За даними ЗМІ від 10 серпня, заколотники в Нігері заявили заступнику глави американського Держдепу Вікторії Нуланд, що вб'ють поваленого президента країни Мохамеда Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити втручання для відновлення його правління.