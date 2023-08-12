Знайшли у лісі: ДШВ на Лиманському напрямку знищили БТР (відео)

Прикордонники провели розвідку за допомогою безпілотників та передали дані десантникам.

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Десантники знищили ворожий БТР на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби

Прикордонники провели детальну розвідку за допомогою безпілотників. Згодом вони зафіксували бойову машину у лісі.

"Пряме влучання у ворожий БТР", — йдеться у дописі.

Прикордонники у війні з Росією

Бійці ДПСУ 10 серпня застосували міномети проти укріплених позицій військ РФ, які були створені в районі Бахмута. Українські військові змогли успішно використати артилерійські засоби. Завдяки влучним пострілам штурмові підрозділи згодом отримали можливість швидко пройти позиції російських загарбників.

Воїни "Сталевого кордону" атакували російські позиції, використовуючи міномети. Вони знищили бойову машину. Аеророзвідники зафіксували замасковані позиції та техніку. Згодом відбулося успішне відпрацювання. Прикордонники проти окупантів застосували міномет. Ефективні дії провели на Куп’янському напрямку.

Українські бійці ліквідували комплекс спостереження "Муром-М" РФ. Ця система фіксує пересування людини за 10 км. Точним влучанням оператор дрона-камікадзе зумів ліквідувати відповідний комплекс. Відповідна система надає можливість вести візуальне спостереження на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві здатен фіксувати транспортний засіб за 8 км і людей за 4 км. Система обладнана оптичною камерою з дуже потужним "зумом".

Нагадаємо, бійці 30-ої бригади 7 серпня влучними пострілами з HIMARS, як повідомив Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, зуміли ліквідувати техніку завдяки оператору БПЛА.