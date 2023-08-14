Контратака провалилась: ЗСУ уразили одразу три російських танки Т-90М під Бахмутом (відео)

Українські військові змогли відбити бронетанковий напад російських військ завдяки своєчасній роботі аеророзвідки. Події відбувались під Бахмутом.

Related video

Російські війська намагались піти в контратаку на українських військових в Донецькій області. Проте їхня спроба провалилась. Захисники розбили бронетанкову колону окупантів. Про це повідомляє учасник проєкту Oryx під ніком Cloooud.

Пропагандистські джерела РФ публікували відео, як їхні бійці у складі 3 танків Т-90М "Прорив", двох БМП-3 та МТ-ЛБ йшли в атаку на українські позиції. Як вдалося установити аналітикам, події розгортались з боку Кліщіївки під Бахмутом.

Проте як виявилось потім, українські захисники відбили російський наступ. Були уражені й покинуті всі Т-90М, МТ-ЛБ та БМП-3. Локація відео виявилась поруч — селище Андріївка. Сам бій відбувся 13 серпня, коли російські війська намагались атакувати українські позиції. За задумом, під прикриттям танків окупанти мали висадити десант з бронетехніки. Ворог розраховував на швидке просування, але українська аеророзвідка заздалегідь виявила ворожу групу. Координати відправили артилеристам.

Також у Defense Express припускають, що російські окупанти можуть спробувати евакуювати пошкоджені танки для відновлення, тому може бути продовження історії, щоб знищити ще й евакуаційні машини.

Нагадаємо, 11 серпня бійці ЗСУ знищили російський танк Т-90М "Прорив" за допомогою дрона-камікадзе.

27 липня у Нацгвардії повідомили про знищення танка Т-90М "Прорив" під час зриву ворожої атаки на Сіверському напрямку.