Мобілізація в Україні: у кого можуть забрати автомобіль на потреби ЗСУ

У МВС щокварталу складають звіт, у якому є інформація про українські підприємства з наявністю автопарку. Їх можуть передати на фронт військовим.

Related video

В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація. При цьому, на фронт можуть забрати не лише людину, а й транспортні засоби. Їх передають на потреби ЗСУ. У матеріалі "24 каналу" розповіли детальніше про цей процес.

Річ у тім, що кожного кварталу в Міністерстві внутрішніх справ складають спеціальний звіт, який після цього передають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). У ньому міститься інформація про реєстрацію або перереєстрацію автомобілів, які перебувають у власності різних підприємств і потенційно можуть бути передані на потреби українських військових.

Мобілізація в Україні: у кого не можуть забрати авто на потреби ЗСУ

До переліку входять такі категорії:

дипломатичні та консульські установи інших країн;

представництва зарубіжних організацій;

іноземці, які не мають громадянства України;

банки державного сектору;

підприємства, які мають високу суспільну значущість;

підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

Примітно, що мобілізація автомобіля проводиться виключно через ТЦК і власники мають право самі обрати, яке авто передати на ЗСУ, а яке залишити собі.

Для процесу передачі потрібно:

щоб було задокументовано технічний стан і готовність автомобіля до мобілізації;

дізнатися його остаточну вартість;

провести незалежну оцінку транспортного засобу.

Повернення автомобіля назад власнику має здійснюватися протягом 30 календарних днів з дати демобілізації. Керівники підприємств, установ і організацій можуть написати відповідну заяву.

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, чи можуть вручити повістку на роботі під час загальної мобілізації. Юристи зазначили, що роботодавець не несе відповідальності за відмову працівника отримувати повістку. У такому разі потрібно скласти акт, що засвідчує відмову, і повідомити ТЦК.