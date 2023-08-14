Мобилизация в Украине: у кого могут забрать автомобиль на нужды ВСУ

В МВД каждый квартал составляют отчет, в котором есть информация об украинских предприятиях с наличием автопарка. Их могут передать на фронт военным.

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В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. При этом, на фронт могут забрать не только человека, но и транспортные средства. Их передают на нужды ВСУ. В материале "24 канала" рассказали подробнее об этом процессе.

Дело в том, что каждый квартал в Министерстве внутренних дел составляют специальный отчет, который после этого передают в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В нем содержится информация о регистрации или перерегистрации автомобилей, которые находятся в собственности различных предприятий и потенциально могут быть переданы на нужды украинских военных.

Мобилизация в Украине: у кого не могут забрать авто на нужды ВСУ

В перечень входят следующие категории:

дипломатические и консульские учреждения других стран;

представительства зарубежных организаций;

иностранцы, которые не имеют гражданства Украины;

банки государственного сектора;

предприятия, которые обладают высокой общественной значимостью;

предприятия, которые выполняют мобилизационные задания.

Примечательно, что мобилизация автомобиля производится исключительно через ТЦК и владельцы имеют право сами выбрать, какое авто передать на ВСУ, а какое оставить себе.

Для процесса передачи нужно:

чтобы было задокументировано техническое состояние и готовность автомобиля к мобилизации;

узнать его окончательную стоимость;

провести независимую оценку транспортного средства.

Возврат автомобиля обратно владельцу должен производиться в течении 30 календарных дней с даты демобилизации. Руководители предприятий, учреждений и организаций могут написать соответствующее заявление.

Напомним, 11 августа сообщалось, могут ли вручить повестку на работе в ходе всеобщей мобилизации. Юристы отметили, что работодатель не несет ответственность за отказ работника получать повестку. В таком случае нужно составить акт, удостоверяющий отказ, и сообщить ТЦК.