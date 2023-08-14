Краще колонія: полонені росіяни відмовляються повертатись додому, — ЗМІ

В українських колоніях полонених росіян не примушують працювати, дослухаються до їхніх бажань. При цьому лише дехто з них визнає, що війна Росії проти України даремна.

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Солдати армії РФ досить комфортно проводять час в українських колоніях. Їх не примушують працювати: до роботи беруться виключно добровільно. Повернення додому — до РФ — також добровільне, тому дехто просить залишити їх в Україні. Про це розповіло видання The Economist.

Видання пояснило, що Україна отримує полонених росіян в спеціальних колоніях. В колонію вони потрапляють, пройшовши низку центрів ув'язнень та поспілкувавшись з правоохоронцями: кого запідозрили у вчиненні злочинів, порушень правил війни, тих відділяють. Решта ж, пробувши певний час у колонії, можуть повернутись додому. При цьому від моменту полону до моменту повернення минає "кілька місяців", відзначено в матеріалі.

Є випадки, коли полонені солдати РФ просять не поспішати з обміном, відзначають автори. Зокрема, просять потягнути час або до закінчення терміну дії контракту, або навіть до закінчення війни. При цьому їх не спиняє думка, що весь цей час доведеться провести за стінами колонії. Втім є інший варіант — приєднатись до Добровольчого корпусу, який воює на боці України.

Зазначається, що більшість ув'язнених росіян і далі вірять, що вели війну проти українських "нацистів". Хоча видання і знайшло жителя Тульської області РФ, який заявив, що "ця війна даремна" і тому він "хоче повернутись додому".

The Economist наводить певні деталі перебування росіян в українських колоніях. Наприклад, полонені мають право на дзвінки рідним та отримання посилок. Вказується, що вони виконують некваліфіковану роботу: клеять пакети чи майструють садові альтанки. Офіцерів серед ув'язнених дуже мало і навіть коли вони там є, їх працювати не примушують.

Також вказується, який саме контингент потрапляє в полон і як це контингент змінювався протягом війни. Зокрема, у перші місяці війни в полон потрапляли жителі Донецької та Луганської областей, яких мобілізували на війну в Україні. Потім пішла хвиля найманців ПВК "Вагнер". Теперішня хвиля складається з трьох частин: ексув'язнені з батальйонів "Шторм-3", мобілізовані громадяни РФ, кадрові військові.

Ще одне питання, на якому спинилось видання The Economast — це так зване "жорстоке поводження українців стосовно полонених росіян". При цьому іде посилання на звіт ООН, опублікований у березні 2023 року. Саме у цьому звіті вказують, що 49% полонених росіян заявляли про "тортури" під час взяття в полон (натомість про це ж говорили 92% українців). Також визнають, що про ситуацію в українських колоніях вони знають, бо їх вільно допускають до полонених. Між тим даних щодо ситуації в Росії у них немає зовсім — представників Міжнародного Червоного хреста жодного разу не допустили в тюрем, де утримують українців.

Зазначимо, раніше ГУР Міноборони публікувало відео з колонії, де утримують полонених росіян. На відео видно, як полонені живуть: мають свіжий хліб, повноцінну триразове харчування, дотримання заходів гігієни.

Нагадуємо, днями до Литви нелегально пробрався громадянин РФ — 26-річний солдат заявив, що не хоче брати участь у кривавій війні Путіна. Тим часом 7 серпня стало відомо про черговий обмін полоненими: додому повернулось 22 українців.