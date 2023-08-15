На фортифікаційні споруди: Кабмін виділив 1,2 млрд грн для посилення оборони двох областей

Кошти витратять на будівництво нових захисних споруд у Харківській та Чернігівській областях, стверджує прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 мільярда гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд", — розповів він.

За словами очільника українського уряду, замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.

"Зміцнюємо безпеку та обороноздатність держави", — наголосив він.

Раніше, 25 липня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Кабінет Міністрів виділив 3,5 мільярди гривень на відбудову громадам вісьмох областей України. Кошти надійдуть із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Гроші виділили громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень

Нагадаємо, 19 липня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що знадобиться не менше року на відновлення пошкоджених обстрілами росіян споруд в Одеському порту і порту Чорноморська. Пошкодження настільки серйозні, що причал не працюватиме до літа 2024 року.