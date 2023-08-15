На фортификационные сооружения: Кабмин выделил 1,2 млрд грн для усиления обороны двух областей

Средства потратят на строительство новых защитных сооружений в Харьковской и Черниговской областях, утверждает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Related video

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда госбюджета более 1,2 миллиарда гривен на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На запрос Харьковской и Черниговской ОГА направляем 911,5 млн для Харьковщины и более 363 млн грн для Черниговщины на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений", — рассказал он.

По словам главы украинского правительства, заказчиками и исполнителями этих работ являются областные военные администрации.

"Укрепляем безопасность и обороноспособность государства", — подчеркнул он.

Ранее, 25 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Кабинет Министров выделил 3,5 миллиарда гривен на восстановление общинам восьми областей Украины. Средства поступят из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Деньги выделили громадам Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей на восстановление разрушенных жилых домов, школ, детсадов, больниц

Напомним, 19 июля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский отметил, что понадобится не менее года на восстановление поврежденных обстрелами россиян сооружений в Одесском порту и порту Черноморска. Повреждения настолько серьезные, что причал не будет работать до лета 2024 года.