"Невидима армія": у WP розповіли, як механіки ЗСУ ремонтують військову техніку для фронту

За словами журналістів, ремонтні бригади працюють у лісових таборах, покинутих будівлях, які розташовані за кілька кілометрів від лінії фронту.

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За тисячами українських військовослужбовців, за контрнаступом ЗСУ стоїть невелика армія механіків, інженерів і зброярів. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, вони відповідають за підтримання працездатності парку танків, бронетранспортерів та іншої військової техніки західного виробництва.

Сергій Іванов, керівник ремонтної бригади, розповів, що його товаришів по службі називають кінологами. Таке прізвисько виникло через те, що багато бронемашин, які вони обслуговують, були названі на честь порід собак: мастифів, хаскі, вовкодавів.

За словами журналістів, ремонтні бригади працюють у лісових таборах, покинутих будівлях, які розташовані за кілька кілометрів від лінії фронту.

"Транспортні засоби зараз потрібні на фронті, і таким чином ми можемо швидко повернути їх на передову", — сказав майор Валерій Шершень, начальник зв'язку Українського командування тилу.

Видання пише, що військові механіки виходять на поле бою тільки для того, щоб знайти і відремонтувати зламану техніку.

Як розповів журналістам 57-річний заступник командира з озброєння та обслуговування Ігор із позивним "Благо", техніку українські військові намагаються використовувати повторно. Деякі знищені машини вже не можна відремонтувати, але їхні деталі можуть знадобитися іншим танкам, бронетранспортерам або автомобілям.

Нагадаємо, що 15 серпня український боєць розповів, як пережив полон у "вагнерівців". Так, боєць Ілля Михальчук провів у полоні у ПВК "Вагнер" 46 днів. В автомобіль, у якому він їхав, влучила ракета. Чоловік отримав сильні поранення рук. Найманці ПВК "Вагнер" прострелили йому ноги, щоб він не втік.

Також журналісти 16 серпня розповідали про те, як лікарям доводиться лікувати поранених солдатів ЗСУ. Хірург Дмитро Мялковський заявив, російські окупанти залишили міни практично всюди. За його словами, війна залишає дуже багато людей з інвалідністю.