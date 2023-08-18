В Україні офіційно звільнили від ПДВ та ввізного мита тепловізори та антидронові рушниці

Згідно з текстами законопроєктів, від податку на додану вартість (ПДВ) та ввізного мита звільнять монокуляри, бінокуляри, дистанційні вимірювальні пристрої, а також портативні радіоелектронні пристрої для виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам.

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18 серпня президент України Володимир Зеленський підписав два законопроєкти, які передбачають звільнення від ввізного мита та ПДВ оптичного обладнання військового призначення. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що Верховна Рада України прийняла відповідні законопроєкти 28 липня.

Які товари військового призначення звільнили від ввізного мита та ПДВ?

Згідно з ухваленим законопроєктами № 9467 та № 9468 від податків на експорт звільнено:

оптичні прилади для тепловізійного спостереження, включаючи монокуляри та бінокуляри, а також прилади для нічного бачення (як монокуляри, так і бінокуляри);

дистанційні вимірювальні пристрої;

портативні радіоелектронні пристрої для виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам (антидронові засоби).

Нагадаємо, що Верховна Рада 28 липня проголосувала за проєкт закону, який спрощує ввезення в Україну антидронових рушниць і високотехнологічних тепловізорів.

До слова, 10 квітня у Верховній Раді ухвалили законопроєкти, які спростили ввезення в Україну товарів для ЗСУ речовини, спеціальну хімію для виробництва боєприпасів. А крім того автомобілі спецпризначення та військові кораблі.

Раніше, 15 березня, стало відомо, що в Україні створили нові антидронові рушниці для ЗСУ. Один такий комплекс пригнічує коптери та розвідувальні безпілотники в межах 6 км і підвищує виживаність бійців на 70%.