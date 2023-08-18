На другому році війни: Захарова вирішила закликати ЗСУ "скласти зброю"

Марія Захарова вважає, що Збройні сили України повинні піти "проти київського режиму" або скласти свою зброю перед російськими військовими, після цього їм нібито гарантуватиметься гідне гуманітарне ставлення.

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Офіційний представник міністерства закордонних справ (МЗС) Російської Федерації Марія Захарова звернулася до українських військових з проханням посприяти російській армії. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

"Тим же українським військовослужбовцям, хто — впевнені — розуміє всю злочинну сутність бандитської хунти, що захопила їхню країну, настійно радимо повернути зброю проти неї або ж капітулювати перед нашими військами. У цих випадках гідне гуманне ставлення до всіх гарантується", — сказала вона.

За її словами, "злочинний київський режим" не припиняє обстріли російських міст і сіл зброєю, отриманою від країн НАТО. Це призводить до жертв серед мирних жителів, зокрема дітей. Також для проведення терористичних атак "режим Володимира Зеленського" активно залучає безпілотники. Чергова така спроба була сьогодні вночі в Москві.

"СК Росії розслідує всі ці факти, і на підставі цих даних виносять вироки "українським неонацистам, які застосували у збройному конфлікті заборонені методи, вбивали поранених військовополонених, а також вчинили злочини проти цивільного населення, зокрема вбивства з мотивів політичної та ідеологічної ненависті", — заявила Захарова.

Звинувачення у "паразитизмі" на економіці США

Марія Захарова заявила, що Україна паразитує на податках американців, адже нібито велика кількість населення США не має страховки або талонів на харчування.

"Незабаром ЗСУ отримають новий пакет американської військової допомоги на $200 млн, який Пентагон анонсував 14 серпня. До нього увійдуть, зокрема, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot, РСЗВ HIMARS, артилерійських знарядь і танків, а також протитанкові ракетні комплекси. З моменту початку президентства Джо Байдена загальний обсяг військового сприяння США Україні вже перевищив $43,7 млрд", — сказала вона.

За словами представниці МЗС Росії, витрати Вашингтона на допомогу Україні становили $130 млрд, тому нібито у 15 млн американців немає медичної страховки, а 30 млн осіб у США — позбавлені талонів на їжу.

На момент написання цієї статті, реакції з боку української сторони на слова Марії Захарової не було

Нагадаємо, що 30 липня, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Росія почала повномасштабну війну в Україні, щоб захистити свободу Африки. На думку речниці МЗС РФ, окупанти гинуть в Україні, щоб принести свободу африканцям і мир у всьому світі. Марія Захарова також була в захваті від того, як країни Африки не допускають нав'язування їм чужої точки зору.

Раніше, 20 липня, Фокус писав, що у російському Міністерстві закордонних справ думають, що в Україні викрадають людей для відряджання на фронт, так там переконані, що в українських регіонах незаконно відправляють на фронт людей усупереч бажанню. Речниця Марія Захарова завірила, що в Угорщині знають про цю проблему.