Російські війська стерли місто Мар'їнка з лиця землі, — оглядач Bild (фото)

На свіжих фото Юліана Рьопке видно, що навіть після часткової окупації Мар’їнки від населеного пункту майже нічого не залишилося.

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Військовий оглядач німецького видання "Bild" Юліан Рьопке повідомив, що українське місто Мар’їнка до початку російської окупації налічувало понад 9 тисяч жителів, однак наразі населений пункт "стерте в порох". Про це повідомляє видання Bild.

"До війни там мешкали близько 9 000 людей. За останні місяці значна частина Мар'їнки перейшла під контроль РФ, але була при цьому повністю зруйнована", — йдеться у статті.

За словами журналіста, місто "стерте в порох" російськими військами.

Росія звинуватила ЗСУ у знищенні Мар'їнки

Зазначається, що фото зруйнованого міста на Донеччині Юліан Рьопке опублікував у відповідь на відео російського військкора Станислава Григор'єва.

Так, російський військкор видання "Известия" випустив репортаж про місто Мар'їнка, в якому звинуватив ЗСУ у знищенні міста західною зброєю.

"ЗСУ ведуть вогонь по місту з укріпрайонів, які зводилися роками, зокрема за допомогою фахівців НАТО. Та ж Мар'їнка таким чином перетворилася на справжню фортецю", — сказав тоді він.

Що відомо про Мар’їнку?

Ма́р'їнка — місто в Україні Покровського району Донецької області.Розташована у центральній частині області, на річці Осикова. Станом на січень 2017 року у місті мешкало 9672 людини.

В ході повномасштабного вторгнення Росії окупанти просунулись у Мар'їнці 22 березня 2022 року, вже 20 квітня ЗСУ відкинули противника з міста та повернули фронт бойових дій в стан до 24 лютого. Фактично весь цей час у Мар'їнці тривали бої. Зараз у місті немає цивільних, лише військові.

У грудні стало відомо, що 3/4 частини міста окуповано армією РФ. З початку війни й до листопаду 2022 року з Мар’їнки було евакуйовано все мирне населення.

Нагадаємо, що 7 березня 2023 року голова Офісу президента Андрій Єрмак показав наслідки обстрілу російськими окупантами міста Мар'їнка Донецької області, на якому було видно, що Мар'їнки "більше немає".

Раніше, 6 березня, газета The New York Times показала, як бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади обороняють місто Мар'їнку. Українські позиції знаходяться за 274 метри від ЗС РФ.

Відомо, що 6 червня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що російські окупанти намагаються взяти місто Мар'їнка Донецької області за будь-яку ціну, проте українські захисники не дозволяють їм це зробити. Про це в ефірі телемарафону розповів