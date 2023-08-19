Україна та Швеція задекларували намір спільно виробляти БМП CV90, – премʼєр Крістерссон

За словами прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона, для Швеції зараз немає важливішого завдання, ніж підтримка України в боротьбі за суверенітет.

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Під час візиту Володимира Зеленського у Швецію було підписано декларацію про намір спільного виробництва та обслуговування шведських БМП CV90. Про це стало відомо зі спільної пресконференції українського президента та премʼєр-міністра Ульфа Крістерссона, яка відбулася сьогодні, 19 серпня.

З початку повномасштабного вторгнення Швеція надала Україні допомоги на 2,2 млрд євро. Останній пакет військової допомоги включає ще 270 млн євро. За словами Крістерссона, для його уряду немає зараз більш важливого завдання, ніж підтримка України в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

"Щиро вітаю сьогоднішню заяву про наміри, підписану ту кілька хвилин тому – спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо виробництва, навчання й обслуговування платформи CV-90", – зазначив прем'єр-міністр Швеції.

Додамо, що декілька місяців тому ЗМІ писали, що Україна зацікавлена в придбанні близько 1000 БМП CV90. Вартість однієї машини у найновішій версії MkIV складає близько 10 млн доларів. Зараз на озброєнні ЗСУ є декілька десятків шведських БМП, яки були передані в межах військової допомоги.

Нагадаємо, 14 серпня бійці ЗСУ заявляли, що БМП CV9040 є захищеною та смертоносною бронетехнікою.

19 липня ЗМІ писали, що в українській армії помітили шведські БРЕМ Bgbv 90, які, ймовірно, передавали разом із БМП.