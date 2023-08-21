Суворе попередження: Китай розпочав нові військові навчання біля берегів Тайваню (відео)

Тайбей відреагував на маневри китайських сил і заявив, що Пекін продемонстрував свій "мілітаристський менталітет".

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Китай розпочав повітряні та морські військові навчання навколо Тайваню, щоб надіслати "суворе попередження" керівництву країни та зокрема віцепрезиденту Вільяму Лаю після того, як він відвідав Сполучені Штати. Про це 10 серпня повідомив телеканал "Аль-Джазіра".

Східне командування Народно-визвольної армії Катаю (НВАК) заявило, що проводить спільне військово-морське та повітряне бойове патрулювання навколо Тайваню. Мета маневрів — координація дій кораблів і літаків для перевірки контролю над повітряним і морським простором, а також перевірки бойових можливостей.

"Патрулювання та військові навчання слугують суворим попередженням про змову сепаратистів незалежності Тайваню з іноземними елементами та їхні провокації", — заявив представник НВАК.

Зі свого боку, влада Тайваню заявила, що навчання продемонстрували "мілітаристський менталітет" Пекіна та що бойовій авіації, військово-морським кораблям і ракетним системам наземного базування доручили стежити за китайськими військами.

Що відомо про візит Вільяма Лая

Як повідомляло агентство Reuters, 18 серпня віцепрезидент повернувся з делікатного візиту в США, після чого тайванські чиновники попередили про можливу активність китайських військових поблизу острова.

"Завдяки важкій праці кожного Тайвань стає дедалі сильнішим і сильнішим, і це показало міжнародній спільноті, що Тайвань є силою добра, що міжнародне товариство справді приділяє Тайваню велику увагу", — сказав Лай після повернення в головний міжнародний аеропорт Тайваню в Таоюань.

Пекін уже встиг засудити поїздку тайванського політика до Штатів і заявив, що Лай є "сепаратистом і порушником спокою".

Раніше повідомлялося, що Японія висловила серйозне занепокоєння щодо руху російських і китайських кораблів поблизу південних островів країни. За інформацією Міноборони Японії поблизу острова Окінава, було зафіксовано прохід 6 китайських, серед яких були ракетні есмінці, і 5 російських кораблів.