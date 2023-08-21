У СтратКомі ЗСУ подякували Люксембургу за передачу Україні 17% свого бюджету на оборону

Країна надала військової допомоги на 76 мільйонів євро. На ці гроші захисникам були поставлені ракети, бронетехніка та БПЛА.

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Люксембург виділив на військову підтримку України 76 мільйонів євро, що складає 17% оборонного бюджету країни. Про це йдеться у публікації пресслужби Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил від 21 серпня.

У СтратКомі ЗСУ підкреслили, що Люксембург був захопленим під час Першої та Другої світових воєн, тож його громадяни усвідомлюють, що таке збройна агресія та окупація.

Пресслужба проінформувала, що до військової допомоги, наданої країною, увійшли протитанкові ракети, бронемашини, безпілотники та інші необхідні засоби.

"Ми вдячні Люксембургу — нашому другу та партнеру — за підтримку та допомогу", — заявили у СтратКомі ЗСУ.

Нагадаємо, у лютому в ЗМІ передавали, що попри армію з менше тисячі солдатів Люксембург активно допомагає зі зброєю Україні. ЗС країни не мають на озброєнні танків, артилерії чи ЗРК, але надали захисникам 600 ракет для радянських систем та 102 протитанкові ракети. Окрім того, українці отримали 20 000 набоїв до кулеметів. Держава купує озброєння для підтримки України на відкритому ринку, створивши компанію всього з двох осіб.

21 листопада минулого року голова Міноборони Люксембургу Франсуа Бауш заявив про постачання в Україну військових позашляховиків "Хамві". Зазначалося, що у травні 2022 року країна надала озброєння на 50 мільйонів євро, але деталі не розголошувались.