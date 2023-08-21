Удари по аеродромах Шайківка і Сольці: українські дрони знешкодили 5 літаків ЗС РФ, — ЗМІ

Джерело в ГУР Міноборони України повідомило журналістам, що серед знешкоджених літаків були й стратегічні бомбардувальники Ту-22 М3, які завдавали ракетних ударів по містах України.

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За останні кілька днів українські ударні БПЛА знешкодили 5 російських літаків на аеродромах Шайківка та Сольці. Про це повідомляє "Радіо НВ" із посиланням на власне джерело.

За словами журналістів, серед знешкоджених літаків були і стратегічні бомбардувальники, які завдавали ракетних ударів по містах України.

Джерело заявило, що вранці 19 серпня диверсанти, які співпрацюють із ГУР Міноборони України, провели атаку безпілотниками на аеродром у Сольцях Новгородської області Російської Федерації. У результаті було знищено Ту-22 М3. Також два ворожі літаки зазнали пошкоджень

Потім, як повідомляється, вранці 21 серпня сталася атака дронів на аеродром Шайківка серпня в Калузькій області РФ. У результаті пошкодження отримали ще два бомбардувальники окупантів.

"Ці операції з дронами координуються ГУР і завдали чутливих втрат ворогу у військовій авіації. Та й головне, що таких літаків у країні-агресорі вже не виробляють", — додало джерело.

Удари по аеродромах Сольці та Шайківка: що відомо

Нагадаємо, що соцмережі повідомили, що 19 серпня БПЛА атакував аеродром у Новгородській області. Міноборони РФ підтвердило атаку безпілотника по аеродрому "Сольці", але заявило про один пошкоджений літак. Місцеві пабліки написали, що внаслідок пожежі пошкоджено щонайменше два бомбардувальники.

"Сьогодні близько 10:00 мск київський режим здійснив терористичну атаку із застосуванням БПЛА коптерного типу на військовий аеродром у Новгородській області", — зазначили у відомстві.

Потім 21 серпня стало відомо, що російську авіабазу "Шайковка" також атакував безпілотник. За деякими даними, БПЛА впав на території аеродрому, утворивши воронку. Після цього спалахнула пожежа. На цій авіабазі знаходяться стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.