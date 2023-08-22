Спроба реваншу чи відволікання ЗСУ: все, що треба знати про бої під Купʼянськом

Вже понад місяць російські війська проводять наступальні дії на Купʼянсько-Лиманському напрямку. Після того як ЗСУ перекинули туди резерви, ситуація стабілізувалась. Але в Міноборони кажуть, що ворог від планів не відмовився й перегруповується.

Related video

Останні декілька тижнів російські окупанти намагаються проводити наступальні дії на Купʼянському напрямку, який українські захисники звільнили восени минулого року. Фокус розібрався, що відбувається зараз у східній частині Харківської області.

Купʼянсько-Лиманський напрямок – які сили має ворог?

За словами начальника пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Іллі Євлаша, станом на 20 серпня російські війська на Куп'янсько-Лиманському напрямку мали:

понад 45 000 військовослужбовців;

близько 500 танків;

близько 500 легкоброньованої техніки;

понад 300 артилерійських систем;

понад 150 РСЗВ.

У складі окупаційних військ не тільки регулярна армія, але й увʼязнені зі складу "Шторм Z", різні приватні військові компанії та резерви.

Сергій Череватий заявив, що командування перекинуло резерви під Купʼянськ. Створюється ешелонована оборона

Варто зазначити, що станом на 17 липня у командуванні ЗСУ казали, що ворог накопичив 100-тисячне військо, 900 танків, 370 РСЗВ та 555 артилерійських систем.

Яка мета окупантів на Купʼянському напрямку?

Російські окупаційні сили мають на меті прорвати українську оборону й захопити Купʼянськ, який відкриє дорогу у інші важливі міста сходу України. Окрім цього ворог прагне відтягнути українські резерви, які підготовлені для наступальних дій.

Ситуацію контролює командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський. За останній місяць він неодноразово був разом з командирами. Зокрема, 14 серпня генерал відвідував позиції й планував операції для оборони та наступу на Лимано-Купʼянському та Бахмутському напрямках.

Ситуацію на Лимано-Купʼянському напрямку контролює командувач Сухопутних військ Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 21 серпня заявила, що окупанти хочуть відвернути Україну від успішних наступальних дій під Бахмутом.

"З великою ймовірністю хочуть відволікти наші сили від успішного наступу на Бахмутському напрямку, щоби ми не могли всі сили концентрувати там, а змушені були їх розпорошувати по різних напрямках, де вони посилюються, – пояснила Ганна Маляр.

15 серпня речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що командування перекинуло резерви під Купʼянськ. Створюється ешелонована оборона.

"Посилено наші вогневі позиції, надано певні методичні рекомендації, перекинуто резерви. Тому це дозволило унеможливити рух ворога" – сказав Череватий.

Наразі фіксується зменшення кількість обстрілів та бойових зіткнень. Проте Ганна Маляр каже, що насправді це свідчить про перегрупування окупантів та підтягнення резервів. Окупанти не відмовились від планів наступу. Відбуваються складні бої.

Варто окремо зазначити, що російська пропаганда постійно прикрашає просування своїх військ. Зокрема, ряд телеграм-каналів вже неодноразово писав про нібито захоплення Синьківки або про "серйозні бої та відхід ЗСУ" біля Куп'янська. Проте ця інформація зо дня в день не підтверджуються. Пропагандисти навіть показали кадри нібито із села, які насправді виявились Вороновим в 7 км від Сєвєродонецька. Цей населений пункт окуповано понад рік тому, а підробку виявив OSINT-дослідник DefMon.

Тред з доказами, що окупанти видали Воронове за Синьківку

Нижче наведені скриншоти з російських телеграм-каналів про Синьківку з 20-х чисел липня.

Заяви пропагандистів про Синьківку

Бої на Купʼяно-Лиманському напрямку – карта бойових дій

Російські війська за місяць активних бойових дій не змогли захопити ані Купʼянськ, ані Синьківку. Проте просування в них дійсно було. Нижне наведені дані за 22 червня, липня та серпня.

Приблизна лінія фронту станом на 22 червня Фото: deepstatemap.live Приблизна лінія фронту станом на 22 липня Фото: deepstatemap.live Приблизна лінія фронту станом на 22 серпня Фото: deepstatemap.live

За даними Генерального штабу від 22 серпня, на Купʼянському напрямку фіксувались артилерійські та мінометні обстріли окупантів. Ворог обстрілював: Дворічну, Синьківку, Кислівку та Берестове. Наступальні дії окупанти вели в районі Синьківки.

Ситуація біля Синьківки Фото: deepstatemap.live

"На Куп'янському напрямку наші відбили атаки і на південь від Первомайського, і на схід від Петропавлівки. Усі бої, які минулого тижня там тривали, закінчилися поразкою ворога", — заявила Ганна Маляр 21 серпня.

На Лиманському напрямку ворог пробував наступати в районі Серебрянського лісництва, а також біля Білогорівки та Кремінної.