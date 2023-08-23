ЗС РФ мають проблеми з боєприпасами через зруйновані мости на півночі Криму, — розвідка

Понтонні переправи не в змозі витримати великий потік важкої техніки з озброєнням, тому російські війська залежать від переправи через Армянськ.

Related video

У середині серпня російські війська продовжували наводити понтонні мости на пунктах пропуску "Чонгар" і "Генічеськ", розташованих на адміністративному кордоні між півднем України і тимчасово окупованим Кримом. Однак навряд чи вони зможуть вирішити всі проблеми росіян, пов'язані з військовою логістикою. Про це 23 серпня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що мости в цьому районі було частково зруйновано внаслідок ударів українських сил високоточною зброєю, завданих на початку серпня поточного року.

Тому, щоб вирішити логістичні проблеми, росіяни змушені наводити понтонні переправи, які не в змозі повністю витримати потік важкої техніки, що доправляє боєприпаси й озброєння на фронт.

"У результаті російські війська частково залежать від тривалої переправи через Армянськ, що розташований на півночі Криму. Це ще більше ускладнює роботу російської логістичної мережі на півдні", — підкреслили в британському Міноборони.

Раніше повідомлялося, що після надання Україні винищувачів F-16 з'явиться можливість завдавати ударів далекобійними ракетами AGM-158A JASSM. Військові експерти вважають, що цей вид озброєння може зробити істотний внесок у деокупацію Криму.

Представник ГУР Андрій Юсов 21 серпня розповів, що командування ЗСУ розглядає кілька варіантів щодо звільнення Криму, але основним є військова спецоперація. За його словами, Україна робить усе можливе, щоб деокупація Криму пройшла швидше і з меншими втратами.