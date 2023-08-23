Тайвань очікує на американські Abrams M1A2T: в чому особливість модернізації

В Міноборони Тайвані порівняли китайський ОБТ Type 99 з Abrams і дійшли висновку, що американський танк буде потужнішим та захищенішим.

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В наступному році тайванська армія має поповнитись американськими танками M1A2T Abrams. Про це повідомляє Taiwan News.

Президентка Цай Інвень під час брифінгу 21 серпня заявила, що у 2024 році Тайвань отримає перші 38 танків Abrams M1A2T. Загалом Сполучені Штати продають 108 танків. Всі вони мають надійти в армію до 2026 року — ще 42 у 2025 році й 28 у 2026 році. Вартість контракту на 108 машин складає 2,2 млрд доларів, його було підписано у 2019 році.

Тайвань уже відібрав офіцерів, які будуть вчитись експлуатувати й обслуговувати танки. Після завершення навчання вони повернуться на острів, щоб бути інструкторами й навчати колег.

Придбання американських Abrams є частиною глобальніших зусиль Тайваню зі зміцнення обороноздатності. У командуванні Сухопутних військ заявили, що M1A2T матиме кращу маневреність, а також покращену вогневу міць. У Міністерстві оборони порівняли китайський ОБТ Type 99 з Abrams й дійшли висновку, що з точки зору вогневої потужності, захисту та мобільності американський виріб перевершує китайський.

Відомо, що Тайвань хоче захистити танками аеропорти Гаосюна та Тайнаня у південно-західній частині, а також портову інфраструктуру біля Тайбею.

Нагадаємо, 18 серпня Тайвань показав аналог дрона Shahed для прориву ППО.

9 листопада 2021 року у Тайвані оголосили про наміри модернізувати танки M60A3.