Коли F-16 здіймуться в небо над Україною: аналіз Economist

За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, перша партія з 12-16 літаків може надійти вже протягом 6 місяців.

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Данія та Нідерланди публічно пообіцяли Україні постачання винищувачів F-16. За ними може піти Норвегія. Про це повідомляє The Economist.

Президент Володимир Зеленський подякував парламенту Данії 21 серпня за рішення передати F-16 й сказав, що літаки допоможуть зробити Україну непереможною. Зусилля українського лідера протягом 18 місяців вийшли не даремними й Захід передасть літаки.

Ймовірно, Україна отримуватиме літаки партіями. Аналітики вважають, що F-16 почнуть надходити на початку 2024 року. Багато що залежить від переходу Копенгагена та Амстердама на новітні F-35. А Нідерланди можуть перейти на них до кінця 2024 року. З 42 наявних F-16 — 24 чекають на заміну на F-35, 12 літаків є двомісними й потрібні для навчання, а інші 6 Нідерланди мають продати американській приватній компанії.

Військовий аерокосмічний аналітик з Міжнародного інституту стратегічних досліджень в Лондоні Дуглас Баррі заявив, що перша ескадрилья з 12-16 винищувачів можуть бути запущені протягом 6 місяців. І більшою проблемою буде обслуговування літаків, а не навчання льотчиків. Також треба буде зробити так, щоб РФ не змогла знищити F-16 на аеродромі. Для цього знадобиться більше підрядників та аеродромів.

Також Баррі вважає, що Україні навряд передадуть ракети JASSM з дальністю 1000 км. Але F-16 важливий з інших причин. Їхній прихід підняв моральний дух. До того ж Україна розпочала найважливіше — почала перехід на західну авіацію. Після війни вони матимуть значну вагу у тому, щоб стримувати РФ від майбутніх атак.

Нагадаємо, 23 серпня пропагандист Соловйов пригрозив Україні ядерною війною через постачання літаків F-16.

22 серпня ЗМІ писали, що Україна розраховує отримати далекобійні ракети JASSM для F-16.