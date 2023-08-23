Падіння літака Пригожина: Байдену повідомили про інцидент, - ЗМІ

Американський президент Джо Байден перебуває у відпустці, але йому доповіли про інцидент з літаком Пригожина. Очікують, що Радбез США зробить заяву.

Related video

Президент США Джо Байден поінформований щодо авіакатастрофи з літаком, в якому міг перебувати власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Про це написав портал SkyNews.

Агентство посилається на кореспондента, який отримав інформацію з Білого дому. Білий дім нагадав, що наразі Байден перебуває у відпустці, але поінформований щодо інциденту у Тверській області РФ. Кореспондент стверджує, що очікується заява від Ради національної безпеки США.

Зазначимо, про авіакатастрофу, в якій міг загинути Пригожин, стало відомо близько 20 год. 23 серпня. У мережі опублікували відео з кадрами падіння літака — "бізнес-джету", на якому зазвичай літав екскухар президента Росії Володимира Путіна. За попередніми даними, загинуло 8 з 10 осіб, які перебували на борту літака.

Після цього з'явились припущення щодо того, хто був на борту. Зокрема, стверджували, що летів командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін. Тим часом щодо Пригожина була протилежна інформація: наприклад, представник окупаційної адміністрації Запорізької області Рогов стверджував, що він все ж загинув.

У повідомленні від офіційного органу, який контролює авіаперевезеннями у РФ — "Росавіація" — вказано, що Пригожин дійсно вказаний у списку пасажирів борту ""бізнес-джету, який розбився під Твер'ю.

Близько 21 год. (за київським часом) на державному телеканалі "Росія-24" росіянам розповіли, що очільник ПВК "Вагнер" дійсно міг загинути. Також стало відом, що президент Путін, який перебував в Курську, терміново припинив поїздку і повертається у Москву.

Нагадуємо, ГУР міноборони України опублікувало відео інциденту у Чорному морі. На відео — удар українського катера по російському літаку. Кількома годинами раніше стало відомо про ще одну неприємність, яка сталась на фронті. Зокрема, росіяни втратили військовий гелікоптер Мі-8, який приземлився на підконтрольній Україні території.

Також розвідка показала удар по російській установки С-400 "Тріумф" — експерт пояснив, що знищено установку, яка здатна масовано обстрілювати територію України з великої відстані.