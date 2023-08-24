Зробили дві помилки: віцеканцлер ФРН звинуватив розвідку країни в неправильних прогнозах щодо України

Роберт Габек зазначив, що розвідувальна служба Німеччини напередодні вторгнення Росії говорила про те, що ЗС РФ на кордонах з Україною проводять навчання і до "гіршого справа не дійде".

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Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек звинуватив Федеральну розвідувальну службу країни (BND) у тому, що вона невірно оцінила ситуацію навколо України напередодні повномасштабного вторгнення РФ у лютому минулого року. За словами політика, інші спецслужби попереджали про вторгнення, тоді як у BND говорили, що "це навчання і найгірше не настане". Про це 24 серпня повідомило видання Welt.

В інтерв'ю журналісту Стефану Ламбі віцеканцлер нарікав на те, що розвідслужби Великої Британії та США вже наполегливо попереджали про війну під час маршу російських військ до кордону з Україною, але в Берліні вирішили, що все обмежиться навчаннями.

"Інші служби говорили: це навчання, до гіршого не дійде. Але справа дійшла до гіршого", — сказав Габек, додавши при цьому, що він має на увазі німецьку розвідку.

За його словами, BND також припустилася помилки одразу після вторгнення Росії, оскільки передбачали поразку України протягом 48 годин. Цього не сталося. У результаті через два дні після нападу уряд Німеччини ухвалив рішення про початок постачання зброї в Україну, зазначив Габек.

Раніше повідомлялося, що на думку генерала Бундесверу Андреаса Марлова, з лютого 2022 року запити України щодо навчання військових змінилися, тому на полігонах у Німеччині українські солдати потребують навчання в наступальній тактиці, а не оборонній.

Згідно зі звітом уряду ФРН від 17 серпня Україна в рамках додаткової військової допомоги отримала від Німеччини пускові установки ЗРК, радіолокаційні системи та іншу військову техніку. Зокрема йдеться про системи IRIS-T SLS і станції наземного спостереження Ground Observer.